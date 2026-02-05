Londra il festival delle orchidee celebra la biodiversità della Cina

A Londra, al Royal Botanic Gardens di Kew, si tiene il festival delle orchidee dedicato alla biodiversità della Cina. L’evento mette in mostra molte specie di orchidee provenienti dalla Cina e richiama visitatori interessati a scoprire le diversità di questa pianta. Durante il festival, si parla anche del simbolo del drago, che in Cina rappresenta fortuna e saggezza, e che ora si collega alla mostra come un omaggio alla cultura cinese.

In Cina, il drago è un simbolo di buon auspicio che rappresenta fortuna, potere e saggezza. Ed è il protagonista dello spettacolo al Royal Botanic Gardens di Londra, Kew. È il trentesimo festival delle orchidee dei giardini e quest'anno rende omaggio al patrimonio e alla biodiversità della Cina. Ci sono sculture realizzate con materiali naturali che riproducono la fauna selvatica autoctona. Cercate i panda tra il fogliame e osservate le carpe koi che volteggiano sospese sopra uno stagno. Ma l'attrazione principale sono naturalmente le bellissime orchidee.

