Gioielli griffati fai da te | perché il trend di staccare i loghi delle confezioni beauty per farne bijou è lo specchio dei nostri tempi

Sul web diventa virale un nuovo modo di usare i prodotti di bellezza. Sempre più persone acquistano palette e trousse di marche famose, poi le smontano per creare gioielli con i loghi. È un trend che si diffonde tra gli appassionati di moda e fai da te, che trasformano i contenitori in accessori unici.

Sì, è tutto vero. Ed è virale. Su TikTok e Instagram è tutto un impazzare di video con persone che sacrificano prodotti beauty di marchi blasonati come Saint Laurent, Dior, Gucci o Chanel per ricavarne bijou fai da te. Poco importa se il packaging di bronzer, trousse e rossetti viene mutilato e i cosmetici resi inutilizzabili, l'importante è che il monogramma venga salvato. E, soprattutto, esibito. Un lusso-souvenir? Che sia chiaro: la creatività è sacra e il riciclo pure. Ma qui siamo davanti a qualcosa di più interessante e anche un po’ più inquietante. Questo è un trend che nasce in un momento storico molto preciso in cui i salari restano fermi, ma il costo del lusso no. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

