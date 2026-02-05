Gioielli griffati fai da te | perché il trend di staccare i loghi delle confezioni beauty per farne bijou è lo specchio dei nostri tempi
Sul web diventa virale un nuovo modo di usare i prodotti di bellezza. Sempre più persone acquistano palette e trousse di marche famose, poi le smontano per creare gioielli con i loghi. È un trend che si diffonde tra gli appassionati di moda e fai da te, che trasformano i contenitori in accessori unici.
Sì, è tutto vero. Ed è virale. Su TikTok e Instagram è tutto un impazzare di video con persone che sacrificano prodotti beauty di marchi blasonati come Saint Laurent, Dior, Gucci o Chanel per ricavarne bijou fai da te. Poco importa se il packaging di bronzer, trousse e rossetti viene mutilato e i cosmetici resi inutilizzabili, l'importante è che il monogramma venga salvato. E, soprattutto, esibito. Un lusso-souvenir? Che sia chiaro: la creatività è sacra e il riciclo pure. Ma qui siamo davanti a qualcosa di più interessante e anche un po’ più inquietante. Questo è un trend che nasce in un momento storico molto preciso in cui i salari restano fermi, ma il costo del lusso no. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Gioielli Griffati
“Tutta scena”, intervista esclusiva a Giorgio Panariello: “Il personaggio di Guido mi ha permesso di toccare delle corde drammatiche. I social sono lo specchio dei tempi ma ci vuole responsabilità”
In questa intervista esclusiva, Giorgio Panariello racconta il suo ruolo nel nuovo progetto
Siena, la nuova Residenza assistita era un punto nascita. Un cambiamento che è lo specchio dei tempi
A Siena, la recente trasformazione di una residenza assistita in un punto nascita riflette le sfide demografiche e sociali che la città affronta.
Ultime notizie su Gioielli Griffati
Argomenti discussi: Gioielli griffati fai da te: perché il trend di staccare i loghi delle confezioni beauty per farne bijou è lo specchio dei nostri tempi.
Gioielli griffati «fai da te»: perché il trend di staccare i loghi delle confezioni beauty per farne bijou è lo specchio dei nostri tempiUn vero e proprio Art Attack fashionista spopola sui social: palette e trousse dei marchi più blasonati vengono comprati e smontati per creare inediti monili logati. Un lusso apparente e aspirazionale ... vanityfair.it
Buona sera, pronti per San Valentino Sono arrivati i bellissimi gioielli firmati @tittipeggy Vi aspettiamo! facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.