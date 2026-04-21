Il teatro Pirandello raccontato e valorizzato il Comune premia Fabio Zarbo

Il Comune ha premiato Fabio Zarbo con un attestato di encomio per il suo lavoro nel promuovere e valorizzare il teatro Pirandello, contribuendo alla tutela del patrimonio culturale locale. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e del settore culturale, sottolineando l'importanza dell'impegno dedicato alla promozione artistica e storica del teatro. Il riconoscimento mira a riconoscere l'apporto di Zarbo nel mantenere vivo il patrimonio teatrale della città.

Un attestato di encomio per il contributo offerto alla valorizzazione del patrimonio culturale della città. Al Comune di Agrigento il sindaco Francesco Miccichè, insieme al consigliere comunale Simone Gramaglia, ha conferito il riconoscimento al professore Fabio Zarbo, architetto e docente, per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Busto Arsizio – Massimo Dapporto e Fabio Troiano portano il “Pirandello Pulp” al Sociale di Busto“Pirandello Pulp” infiamma Busto Arsizio: Dapporto e Troiano reinventano il teatro al Sociale Busto Arsizio si prepara a una serata teatrale fuori... Teatro Pirandello, prosegue l’iter per il risanamento delle coperture“Prosegue con concretezza il percorso avviato per la sistemazione definitiva delle coperture del Teatro Luigi Pirandello”.