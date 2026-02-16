Busto Arsizio – Massimo Dapporto e Fabio Troiano portano il Pirandello Pulp al Sociale di Busto

Massimo Dapporto e Fabio Troiano portano in scena “Pirandello Pulp” al Teatro Sociale di Busto Arsizio, attirando l’attenzione di molti spettatori. La rappresentazione, che combina elementi classici e moderni, si svolge in un teatro gremito di pubblico desideroso di scoprire una versione innovativa di testi pirandelliani. La serata si preannuncia intensa, con attori che interpretano i personaggi con energia e originalità, trasformando il palco in un vero e proprio spettacolo di pura creatività.

"Pirandello Pulp" infiamma Busto Arsizio: Dapporto e Troiano reinventano il teatro al Sociale. Busto Arsizio si prepara a una serata teatrale fuori dagli schemi. Venerdì 20 febbraio, il Teatro Sociale "Delia Cajelli" ospiterà "Pirandello Pulp", una rilettura audace e contemporanea de "Il giuoco delle parti" di Luigi Pirandello, con Massimo Dapporto, Fabio Troiano e la regia di Gioele Dix. Lo spettacolo promette di portare un vento di novità sulla scena culturale della città. Un nuovo sguardo sul Maestro siciliano. La produzione del Teatro Franco Parenti si propone di rendere omaggio a Luigi Pirandello attraverso una chiave di lettura inedita.