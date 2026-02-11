Assalto da 6 milioni al portavalori sulla Brindisi-Lecce | l' interrogatorio dei due fermati È caccia al resto del commando

Questa mattina si è svolto il primo interrogatorio dei due uomini fermati dopo l’assalto al portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. La polizia continua le indagini e cerca di capire se ci sono altri complici coinvolti nel raid che ha visto circa 6 milioni di euro portati via. La vicenda tiene alta l’attenzione in tutta la regione, mentre si aspetta il blitz che potrebbe portare a ulteriori arresti. La procura ha fissato l’interrogatorio per giovedì alle 9.

Primo snodo giudiziario dell'indagine sull'assalto al portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce. Si terrà giovedì 12 febbraio alle 9.30, davanti alla Gip Tea Verderosa, l'interrogatorio di convalida dei fermi per i due presunti componenti del commando che lunedì mattina ha messo a ferro e fuoco la statale per assaltare il furgone blindato con dentro quasi 6 milioni di euro, partiti da Brindisi e destinati al caveau della Banca d'Italia a Lecce. A comparire di fronte al giudice sono Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, entrambi foggiani e con precedenti per reati contro il patrimonio.

