Il successo del cow boy e gli album con le strisce

Cocco Bill, personaggio nato dalle strisce pubblicate nel supplemento illustrato per i ragazzi, ottiene fin da subito una forte popolarità. La sua presenza sulle pagine del quotidiano ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico, contribuendo a consolidare il suo successo nel mondo dei fumetti. La serie si distingue per il suo stile e le storie che ha portato avanti nel corso degli anni.

Cocco Bill che nasce come personaggio delle strisce del supplemento illustrato per i ragazzi ottiene da subito uno straordinario successo. È così che si moltiplicano le occasioni di far lavorare l’eroe del West con diversi formati. Fra questi anche la tradizionale striscia di fumetti raccolta nei volumetti che si compravano in edicola. Gli album de Il Giorno, di formato orizzontale, costavano 150 lire e facevano la gioia dei ragazzini che sul settimanale, invece, trovavano disegni, ma anche storie, racconti e illustrazioni dedicate a macchine, navi e aerei.🔗 Leggi su Ilgiorno.it A Message to All Humanity: Three Incredible Onboard UFO Encounters Notizie correlate Old Wild Maremma. Il centro ’diviso’ tra butteri e cow-boyGROSSETO E’ stato tutto deciso davanti a un ‘amaro’, dopo una chiacchierata fra amici. Boy George: 5 album nati dall’IA, la musica cambiaIl cantante britannico Boy George ha rivelato di aver utilizzato l’intelligenza artificiale per la composizione di cinque album musicali, affermando...