Boy George | 5 album nati dall’IA la musica cambia

Il cantante britannico Boy George ha annunciato di aver creato cinque album musicali con l’uso dell’intelligenza artificiale. Ha spiegato che questa tecnologia viene impiegata per supportare il processo di composizione, senza sostituire l’intervento umano. Le opere sono state realizzate attraverso strumenti di intelligenza artificiale, che hanno contribuito alla produzione musicale. La notizia è stata comunicata dallo stesso artista.

Il cantante britannico Boy George ha rivelato di aver utilizzato l’intelligenza artificiale per la composizione di cinque album musicali, affermando che questa tecnologia non minaccia ma potenzia il processo creativo. Questa dichiarazione è emersa in un podcast condotto da Fearne Cotton, pochi giorni prima della vittoria del San Marino Song Contest ottenuta dalla cantante Senhit con il brano Superstar, dove il musicista dei Culture Club appare solo come voce registrata e non dal vivo. L’artista sostiene che collaborare con gli algoritmi permette di superare le dinamiche emotive tipiche della collaborazione umana, offrendo una libertà creativa senza i vincoli delle aspettative altrui. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boy George: 5 album nati dall’IA, la musica cambia Articoli correlati Senhit in gara all’Eurovision con la sorpresa Boy Georgeda San Marino Ci voleva il San Marino Song Contest per portare all’Eurovision la leggenda dei Culture Club: Boy George, in coppia con l’italo/eritrea... Leggi anche: Al San Marino c’è Boy George Altri aggiornamenti su Boy George Discussioni sull' argomento Senhit con Boy George vince il San Marino Song Contest e vola ancora una volta all'Eurovision: ecco chi è; San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision; San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George; Tredici Pietro incontra i fan a Bologna: ecco dove e quando. Poi la sorpresa con Emma e Rkomi. Boy George: «Ho già scritto cinque album con l’intelligenza artificiale»L’ha detto in un podcast qualche giorno prima di vincere San Marino Song Contest come feat di Senhit senza neanche salire sul palco. L’Eurovision non menziona la presenza del cantante dei Culture Club ... rollingstone.it Boy George: «Ho già scritto cinque album con l’intelligenza artificiale». L’ha detto in un podcast qualche giorno prima di vincere San Marino Song Contest come feat di Senhit senza neanche salire sul palco. L’Eurovision cita solo Senhit e non menziona la pre - facebook.com facebook Senhit con Boy George per San Marino all'Eurovision: "Ci faremo valere". #ANSA x.com