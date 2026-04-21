Il sorriso di Stefano Cucchi torna a Torpignattara | spunta un nuovo murale e porta la firma di Jorit

Un nuovo murale dedicato a Stefano Cucchi è stato realizzato nel parco Sangalli di Torpignattara, dopo la rimozione di un precedente dipinto che raffigurava il ragazzo, criticata dalla sorella. La nuova immagine mostra il volto di Cucchi, con alcune linee rosse distintive. La firma dell’artista, riconoscibile per il suo stile, si trova sulla parete, e l’opera è visibile all’interno dell’area verde.