Il nuovo murale di Jorit a Napoli è per Francesca Albanese | Donna coraggiosa che sfida i potenti del mondo è un esempio

A Napoli, è stato realizzato un murale di Jorit che raffigura Francesca Albanese, nota relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati. L’opera ha suscitato reazioni contrapposte sui social media, portando a discussioni e commenti di vario genere. Albanese è riconosciuta per le sue posizioni critiche nei confronti delle politiche di Israele nei territori occupati. La creazione del murale è diventata oggetto di attenzione pubblica e dibattito online.

Ha scatenato una dura polemica social la realizzazione a Napoli di un murale, opera di Jorit, che ritrae Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione nei Territori Palestinesi Occupati nota per le sue posizioni critiche sull’operato di Israele. L’opera – che è dedicata ai bambini e ha per titolo quello di una canzone di Enzo Avitabile “Tutt’ egual song’ ‘e criature” – è stata realizzata su un palazzo del quartiere Barra di Napoli, periferia est teatro negli ultimi tempi di numerosi episodi di criminalità. “Francesca Albanese – dice all’Ansa Ciro Cerullo in arte Jorit, impegnato negli ultimi ritocchi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo murale di Jorit a Napoli è per Francesca Albanese: “Donna coraggiosa che sfida i potenti del mondo, è un esempio” Leggi anche: Il volto di Francesca Albanese sui muri di Barra: Jorit sceglie e Napoli si divide Leggi anche: Nuovo murale di Jorit allo stadio: i 11 volti degli azzurri più amati a Napoli. Un murale dell’artista Jorit dedicato a Francesca Albanese è apparso a Napoli e ha acceso il dibattito sui social. L’opera, dedicata ai bambini di Gaza, è stata difesa dall’autore come un omaggio a una figura impegnata nella denuncia del conflitto. - facebook.com facebook Torna l'Uno Maggio a Taranto, sul palco Francesca Albanese: parlerà della Palestina - News x.com