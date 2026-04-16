Francesca Albanese celebra i bambini di Gaza con il nuovo murale di Jorit Significato profondo

A Napoli è stato realizzato un nuovo murale dell'artista Jorit, che raffigura il volto di Francesca Albanese. L'opera, visibile in città, è stata creata per celebrare i bambini di Gaza e portare alla luce un messaggio di solidarietà. Albanese ha commentato l'iniziativa, sottolineando il valore simbolico dell'immagine e il desiderio di sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni umanitarie legate a quella regione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È in fase di completamento il nuovo murale dell’acclamato street artist Jorit, conosciuto per la sua capacità di trasformare le pareti di Napoli in opere d’arte d’impatto. Situato nel quartiere Barra, questo murale rappresenta il volto di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Conosciuta per il suo impegno nella denuncia delle violazioni dei diritti umani in Cisgiordania e Gaza, Albanese concentra il suo attivismo soprattutto sulle ingiustizie subite dai bambini in queste aree di conflitto.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Francesca Albanese celebra i bambini di Gaza con il nuovo murale di Jorit. Significato profondo. Notizie correlate Il nuovo murale di Jorit a Napoli è per Francesca Albanese: “Donna coraggiosa che sfida i potenti del mondo, è un esempio”Ha scatenato una dura polemica social la realizzazione a Napoli di un murale, opera di Jorit, che ritrae Francesca Albanese, la relatrice speciale... Leggi anche: Il volto di Francesca Albanese sui muri di Barra: Jorit sceglie e Napoli si divide Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Jorit realizza murale per Francesca Albanese a Napoli: scoppia la polemica; Bluvertigo, Morgan celebra la reunion a Milano: Con loro recupero me stesso; Flotilla, la Procura di Roma contesta il reato di tortura; Missione dei Paesi 'non belligeranti' su Hormuz, conferenza venerdì a Parigi. Francesca Albanese ospite dell'Uno Maggio Libero e PensanteLa relatrice speciale dell'Onu sui diritti umani nei territori palestinesi ha accolto l'invito dei direttori artistici Michele Riondino, Antonio Diodato e Roy Paci. La sua voce, avvertono, tra le p ... rainews.it Jorit, ultimi ritocchi al murale per Francesca Albanese a BarraL’opera sarà completata entro dieci giorni. L’artista accompagna il ritratto coi versi di Avitabile Tutt' egual song' 'e criature ... napoli.repubblica.it L'intervista a Francesca Albanese: "Tra il 2 e l’8 aprile, almeno venti palestinesi sono stati uccisi a Gaza, portando a 750 il conto delle vittime dall’inizio del ‘cessate-il-fuoco’ che non è che uno specchietto per le allodole". Di Maddalena Oliva - facebook.com facebook L'intervista a Francesca Albanese: "Da Gaza al Libano: Israele ci ha trascinato in una spirale di morte". Di Maddalena Oliva x.com