La dodicesima edizione del concorso nazionale di danza “Piero della Francesca” sta per partire. Gli organizzatori sono al lavoro per accogliere i partecipanti da tutta Italia, pronti a mostrare il loro talento. L’evento si terrà tra poche settimane e si prevede un grande afflusso di pubblico. I giovani ballerini si preparano con entusiasmo, mentre la città si anima in vista della grande kermesse di danza.

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza “Piero della Francesca”. La città di Arezzo tornerà al centro della danza italiana con due giornate dedicate alla valorizzazione e alla formazione dei giovani talenti: sabato 14 e domenica 15 marzo, ballerini, scuole e maestri provenienti da tutta la penisola vivranno un’opportunità di confronto sul palcoscenico del teatro Petrarca in un evento che unisce competizione, studio e passione per l’arte coreutica. L’apertura di sabato 14 marzo sarà rivolta ai bambini, alle composizioni coreografiche e ai gruppi hip-hop che saranno giudicati da esperti del settore quali Laila Moscatelli, Elena Moscetti e il coreografo torinese Marco Barone che hanno rinnovato la loro amicizia alla Progetti Per La Danza, accogliendo l’invito a porre le loro esperienze e le loro professionalità al servizio dei giovani danzatori presenti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Piero della Francesca

Sono iniziati i preparativi per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza “Piero della Francesca” ad Arezzo.

La riqualificazione di via Piero della Francesca a Città di Castello ha portato a modifiche alla viabilità e lavori in corso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piero della Francesca

Argomenti discussi: Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower. Corso di aggiornamento per insegnanti di danza dal 26 al 28 gennaio 2026 a Cannes, in Francia; Voglio vederti ballare: al Teatro Alfieri la XIV edizione del concorso Moncalvo in danza; Il settore OPES Danza di Enrico Di Prisco protagonista del Venice Edition del Premio Resilienza; La Notte Viola fa il bis con l’hip hop.

Conto alla rovescia per il concorso nazionale di danza Piero della FrancescaArezzo, 2 febbraio 2026 – Conto alla rovescia per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza Piero della Francesca. La città di Arezzo tornerà al centro della danza italiana con due gior ... lanazione.it

Al Teatro Alfieri di Asti tutto pronto per la XIV edizione del concorso di Moncalvo in DanzaCon oltre 140 coreografie iscritte, oltre 25 scuole coinvolte e più di 500 danzatori provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera, la XIV edizione del concorso Moncalvo in Danza si presenta come una ... atnews.it

Firenze Suona Contest 2026: concorso nazionale per giovani musicisti x.com

Per cortesia, potete votare Andrea Basile, sul link sotto riportato, per il concorso di poesia nazionale "Dantebus". Aiutiamolo, Vi ringrazio, aprendo il link, sotto il suo nome c'è una barra rossa, ci cliccate sopra ed è fatto. Grazie a chi vorrà aiutarlo - facebook.com facebook