Il sindaco tranquillizza la sua gente | Nessun atto vandalico in cimitero

Il sindaco ha affermato che non ci sono stati atti vandalici o riti sacrileghi nel cimitero locale. La preoccupazione dei cittadini riguardo a possibili profanazioni o comportamenti illeciti è stata dissipata dopo le verifiche effettuate. Nessuna prova di danneggiamenti o pratiche illecite è stata trovata all’interno del camposanto, rassicurando così la comunità sulla sicurezza del luogo sacro.

La paura che qualcuno avesse profanato il camposanto o, peggio ancora, vi fossero stati riti sacrileghi all'interno del luogo sacro sono stati smentiti. Getta acqua sul fuoco il sindaco di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo di fronte alle voci di un presunto atto vandalico avvenuto nel.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Passignano sul Trasimeno, la denuncia del sindaco: "Grave atto vandalico"“Questa notte qualcuno ha pensato bene di divellere quattro alberi e alcuni cestini nel parco del lungolago. Atto vandalico ai bagni pubblici: la denuncia del sindaco di LauroTempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione comunale di Laur o informa la cittadinanza che i bagni pubblici situati nell’aria ex casa del fascio,... Contenuti di approfondimento Si parla di: Il sindaco tranquillizza la sua gente: Nessun atto vandalico in cimitero. Acqua sporca e cattivo odore, le segnalazioni dei residenti: «Residui gelatinosi». Il sindaco tranquillizza: nessuna anomaliaSACILE - Durante le assemblee territoriali che si sono svolte di recente nei vari quartieri erano emerse due distinte problematiche che investivano Lta, la società che a Sacile si occupa dell'acqua. ilgazzettino.it Giovinazzo, la piazza è sott’acqua dopo il maltempo. Il sindaco: «Nessuna criticità grave, ma serve prudenza»Sollecito fa il punto sull’allerta arancione: «Sottopasso allagato ma situazione sotto controllo». Attenzione anche sulla SS16 tra Molfetta e svincolo Cola Olidda per un dissesto stradale La piazza di ... lagazzettadelmezzogiorno.it