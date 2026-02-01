Questa mattina il sindaco di Lauro ha denunciato un grave atto vandalico ai danni dei bagni pubblici dell’area ex casa del fascio. Qualcuno ha rotto porte e lavandini, lasciando i locali in condizioni di totale abbandono. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili. La comunità si dice sorpresa e dispiaciuta per quanto accaduto.

L'Amministrazione comunale di Laur o informa la cittadinanza che i bagni pubblici situati nell'aria ex casa del fascio, sono stati oggetto di un grave atto vandalico. I danni riscontrati, che hanno comportato l'immediata chiusura temporanea della struttura, rappresentano non solo un costo economico per la collettività, ma anche un gesto di profonda inciviltà che colpisce un servizio pubblico essenziale, utilizzato quotidianamente da cittadini e visitatori. "Sono già state attivate le procedure necessarie per il ripristino dei locali e per l'accertamento delle responsabilità, anche attraverso le immagini di videosorveglianza e la collaborazione con le forze dell'ordine.

© Anteprima24.it - Atto vandalico ai bagni pubblici: la denuncia del sindaco di Lauro

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha denunciato un grave atto vandalico ai danni dei bagni pubblici di Piazza Mercato, recentemente rinnovati.

