Parla Mangiavacchi Voria ama il Siena Ad ogni chiamata ha sempre detto sì

"Gill vuole bene al Siena dal 1999, da quando arrivò come calciatore. Si allenava sempre con serietà e credeva in ciò che faceva. Oggi serve amore, non solo risorse economiche. Il gruppo viene prima di tutto, ma deve esserci una società solida alle spalle". A parlare, al Fol, l'ex dirigente bianconero, Claudio Mangiavacchi, oggi presidente del San Quirico, uno dei principali artefici della cavalcata della Robur dalla Serie C alla Serie A. " Voria è un uomo che ama Siena e ogni volta che è stato chiamato ha sempre risposto 'presente' – ha detto Mangiavacchi –. Nove punti in tre partite, nemmeno Guardiola avrebbe potuto fare meglio (ride, ndr).