Voria | Nei primi 30’ il Siena migliore Bravi i ragazzi a riprendersi la partita

Uno dei principali obiettivi di Gill Voria è, insieme alla squadra, "riportare gente allo stadio, riportare entusiasmo allo stadio". Ci sta riuscendo: sei vittorie e un pareggio (a Prato) lo score del mister; tradotto quarto posto in classifica con vista sul podio. "Ai ragazzi, fin dal primo giorno, ho detto che stava a loro riuscire a trasformare i fischi in applausi – ha spiegato il tecnico bianconero –. Io, qua, l’ho vissuto sulla pelle nel 1999: abbiamo preso tante di quelle offese. Poi l’anno dopo siamo stati portati in trionfo. Riuscire in questo sarebbe un successo, al di là di una vittoria di campionato". "Nella prima mezz’ora è stato il miglior Siena della mia gestione – ha aggiunto Voria, analizzando la sfida con il Foligno –: in più situazioni è stata la squadra che voglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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