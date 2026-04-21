Il sicario Sorloth e il folle giro d' Europa che conduce a Milano

Un attaccante norvegese dell'Atletico Madrid ha giocato per undici squadre in otto paesi diversi. Recentemente, è stato coinvolto in un giro d'Europa che si collega a Milano. La sua carriera si è sviluppata attraverso vari trasferimenti e prestiti, senza fermarsi in un’unica società per molto tempo. Le sue operazioni sportive hanno coinvolto diverse nazioni, contribuendo a un percorso internazionale complesso.

Trent’anni, 11 squadre in 8 Paesi diversi. Una carriera strana quella di Alexander Sorloth, l’alter ego di Erling Haaland, stazza simile, stesso passaporto, numeri differenti. Un giocatore con exploit incredibili, momenti di gloria e la costante fatica a trovare continuità, che uno non capisce se è lui volersi muovere in questa maniera frenetica per l’Europa o se la vita gli ha disegnato un percorso agitato. Perché dovunque va Sorloth fa bene, almeno a sprazzi. Ma poi succede sempre qualcosa e finisce per andarsene via, per cercare una nuova sfida, senza pace. Questo il dettaglio del nomadismo calcistico di Alexander Sotloth: Rosenborg, Bodo Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Genk, Trabzonspor, Lipsia, Real Sociedad, Lipsia, Real Sociedad, Villarreal, Atletico Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il... sicario Sorloth e il folle giro d'Europa che conduce a Milano Notizie correlate Prisencolinensinainciusol, il folle brano di Celentano che ha stregato l'Europa e gli UsaLa storia del brano più folle di Adriano Celentano, capace di conquistare il mondo parlando un inglese inventato. Leggi anche: Parma-Cagliari, il gol folle di Folorunsho fa il giro del web: “È da premio Puskas” Aggiornamenti e contenuti dedicati Il sicario Sorloth e il folle giro d'Europa che conduce a MilanoTrent’anni, 11 squadre in 8 Paesi diversi. Una carriera strana quella di Alexander Sorloth, l’alter ego di Erling Haaland, stazza simile, stesso passaporto, numeri differenti. Un giocatore con exploit ... msn.com Sorloth, chi è il Sicario che ha pugnalato l'Italia: media goal/minuti da record e la Serie A sfiorataProbabilmente molti di coloro che leggono queste righe non sono arrivati a ieri sera senza avere una benchè minima idea di chi fosse Alexander Sorloth, autore del. calciomercato.com