Parma-Cagliari il gol folle di Folorunsho fa il giro del web | È da premio Puskas

Nel minuto 63 di Parma-Cagliari, il centrocampista del Cagliari ha segnato un gol che ha attirato l’attenzione sui social media, con molti che lo hanno definito “da premio Puskas”. La rete, considerata sorprendente e spettacolare, ha catturato l’interesse degli spettatori presenti allo stadio e di chi ha seguito la partita da casa, trasformando un match altrimenti privo di emozioni in un evento virale.

Nessun cross sbagliato, c'era tutta l'intenzione. I commenti: "Folorunsho fa un gol che dovrebbe proiettarlo comodamente come titolare dell'Italia negli spareggi del prossimo mese". Tutti sicuri: "Merita una candidatura al premio Puskas" Minuto 63 di un anonimo Parma-Cagliari di un venerdì di fine febbraio, e la bellezza, in tutta la sua folgorante potenza, squarcia il velo di noia di una partita che altrimenti sarebbe filata via anonima. Michael Folorunsho, ex Napoli, riceve palla sull'out di destra. Parte meglio il Cagliari con la coppia d'attacco di brevilinei composta da Esposito e Kilicsoy impegnati a scardinare il blocco basso di Carlos. L'ha pensato, cercato e trovato. Non c'è nulla di casuale nel gol di Folorunsho contro il Parma. Infortunato da dicembre, è tornato in campo in grande stile. Entrato dalla panchina al 61', due minuti dopo ha segnato.