Il brano “Prisencolinensinainciusol” di Adriano Celentano ha catturato l’attenzione di tutta Europa e persino degli Stati Uniti. La canzone, con le sue parole senza senso e il ritmo coinvolgente, ha sorpreso molti. Ormai l’inglese non fa più paura in Italia, e le radio ascoltano con attenzione anche i successi di artisti stranieri come i Beatles e i Rolling Stones. Celentano ha portato in radio una melodia che rompe gli schemi e conquista anche chi non capisce le parole.

L’inglese non è più un tabù, le radio italiane hanno imparato a metabolizzare gli stornelli dei Beatles e Rolling Stones già da tempo, e i grandi successi che provengono dall’America e dal Regno Unito sono stabili nelle frequenze ascoltate lungo lo Stivale. Tuttavia, la canzone nostrana classica e melodiosa ha sempre la sua schiera di fedelissimi instancabili. Siamo nel 1972 e il grande pubblico però non è ancora pronto del tutto a un pezzo rivoluzionario, fuori dagli schemi e totalmente originale, proprio come quel genio conturbante che l’ha ideato: Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prisencolinensinainciusol, il folle brano di Celentano che ha stregato l'Europa e gli Usa

Approfondimenti su Celentano Folle

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

1st Time Hearing ~ Prisencolinensinainciusol by Adriano Celentano ~ Reaction

Ultime notizie su Celentano Folle

Argomenti discussi: Prisencolinensinainciusol, il folle brano di Celentano che ha stregato l'Europa e gli Usa.