Jannik Sinner ha rivelato di aver studiato approfonditamente il proprio DNA per migliorare le sue prestazioni sportive. Questa strategia fa parte di un approccio meticoloso che lo accompagna da tempo, con l’obiettivo di ottimizzare ogni aspetto del suo allenamento e della sua preparazione. La sua attenzione ai dettagli si traduce in un lavoro costante e preciso, che lo ha portato a raggiungere i vertici del ranking mondiale.

Diventare e restare numero uno del mondo richiede attenzione maniacale ai dettagli. Jannik Sinner lo sa bene e, dopo aver archiviato il trionfo a Montecarlo e essersi preparato per Madrid dove, a partire dal prossimo 24 aprile, cercherà il quinto Masters 1000 consecutivo, il campione altoatesino e il suo staff stanno lavorando su un aspetto cruciale: eliminare quei cali di energia che occasionalmente hanno rappresentato un’ombra nelle sue prestazioni. Le situazioni in cui il corpo diventa il primo vero rivale sono note: il ritiro a Shanghai lo scorso ottobre, le difficoltà nel caldo di Melbourne contro Spizzirri agli Australian Open 2026 e il momento critico a Montecarlo contro Machac.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il segreto di Sinner numero 1: l’uomo che studia il suo DNA per farlo vincere

Multi SubHe Tried to Ruin His Kingdom. Accidentally Made It Invincible.

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