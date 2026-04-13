Alcaraz punta il sorpasso su Sinner | Voglio vincere Barcellona e tornare numero 1

Carlos Alcaraz ha dichiarato di voler vincere il torneo di Barcellona e di mirare a riprendersi la posizione più alta nel ranking ATP, attualmente occupata da un altro tennista. Dopo aver partecipato a diversi incontri, l'atleta ha espresso chiaramente il desiderio di migliorare la sua classifica e di ottenere risultati che possano portarlo al primo posto della graduatoria mondiale. La sua strategia si concentra sulle prossime competizioni sulla terra battuta.