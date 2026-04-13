Alcaraz punta il sorpasso su Sinner | Voglio vincere Barcellona e tornare numero 1

Da periodicodaily.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz ha dichiarato di voler vincere il torneo di Barcellona e di mirare a riprendersi la posizione più alta nel ranking ATP, attualmente occupata da un altro tennista. Dopo aver partecipato a diversi incontri, l'atleta ha espresso chiaramente il desiderio di migliorare la sua classifica e di ottenere risultati che possano portarlo al primo posto della graduatoria mondiale. La sua strategia si concentra sulle prossime competizioni sulla terra battuta.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz punta il sorpasso su Sinner al primo posto del ranking Atp. Dopo aver perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo contro l'azzurro, che si è imposto in due set conquistando per la prima volta in carriera il torneo del Principato, il tennista spagnolo ha perso il numero 1 della classifica generale, ma ha la possibilità di riprenderselo subito. Alcaraz giocherà infatti nell'Atp 500 di Barcellona e, in caso di trionfo finale, tornerebbe al primo posto del ranking: "Questa è sicuramente una motivazione extra", ha detto lo spagnolo in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Catalogna, "mi sono reso conto che devo vincere qui se voglio recuperarlo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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