A Napoli si lavora a un possibile cambio in panchina. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il presidente del club e l’attuale allenatore, che potrebbe determinare il futuro tecnico della squadra. Nel frattempo, si fa strada un nome alternativo a quello attuale, mentre la stagione si avvicina alla conclusione. La decisione finale dipenderà dall’esito di questa riunione.

Il futuro del Napoli è ancora tutto da scrivere. Ci avviciniamo al finale di questa lunga stagione, e all’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis che sarà decisivo in un senso o nell’altro. Incontro che potrebbe avvenire anche agli inizi di maggio, ma intanto l’elenco con i possibili successori del tecnico salentino si allunga: Roberto Mancini entra fortemente in lista. Napoli, Mancini come post Conte? La situazione. Napoli che scenderà in campo venerdì contro la Cremonese al Maradona, e che si prepara a queste ultime 5 gare. Poi, con molta serenità, si capirà quello che sarà il futuro dell’allenatore ex Juventus ed Inter: anche quest’anno sarà di fondamentale importanza l’incontro con De Laurentiis, dove si capirà se ci saranno ancora margini per proseguire insieme.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, spunta un nuovo nome per sostituire Conte: il piano B prende forma

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