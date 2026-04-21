Si è temuto davvero il peggio l’altra sera a Numana. Il sole stava tramontando e una tragedia si sarebbe di certo consumata se non fosse stato per l’umanità di una squadra di militari. Sono stati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Osimo a precipitarsi nei pressi del porticciolo turistico. L’hanno trovato subito quell’uomo, 41enne del posto. "Che vita di m.", ha detto. "Ce la puoi fare. Se ti arrendi sai le cose che ti perdi", gli ha risposto il Brigadiere che di lì a poco l’avrebbe salvato. In una fitta corrispondenza di messaggi vocali con la moglie, poco prima aveva palesato l’intenzione di togliersi la vita. A far scattare le ricerche è stata proprio la chiamata disperata al 112 della donna, seriamente intimorita dalla determinazione a farla finita che lui le aveva manifestato al telefono.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il salvataggio del carabiniere. Si ammanetta sulla scogliera all’uomo che vuole farla finita: "Se cadi tu, cado anch’io con te"

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