Vuole lanciarsi dalla scogliera carabiniere si ammanetta a lui | Se cadi tu cado anche io

A Numana, in provincia di Ancona, un uomo ha cercato di gettarsi da una scogliera. Quando i carabinieri sono arrivati, uno di loro si è legato a lui, dicendogli: “Se cadi tu, cado anche io”. L’intervento dei militari di Osimo, chiamati dalla moglie dell’uomo, ha permesso di rintracciarlo e di impedirgli di compiere il gesto. La situazione si è risolta prima che si verificasse il peggio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il salvataggio è avvenuto a Numana, in provincia di Ancona. Fondamentale l’intervento dei militari di Osimo che, dopo l’allarme lanciato dalla moglie dell’uomo, sono riusciti a rintracciarlo e fermarlo prima che tentasse di togliersi la vita. Voleva gettarsi da una scogliera, ma è stato fermato e salvato grazie al coraggio dei carabinieri della radiomobile di Osimo. È quanto accaduto nella serata di ieri, domenica 19 aprile, a Numana, in provincia di Ancona: risolutivo l’intervento di uno dei militari, che si è ammanettato all’uomo, costringendolo a desistere dal proposito di togliersi la vita. L’allarme della moglie al 112.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Vuole lanciarsi dalla scogliera, carabiniere si ammanetta a lui: “Se cadi tu, cado anche io” Carabinieri fermati in Cisgiordania, l’Idf: “Era un soldato israeliano” Notizie correlate Leggi anche: Tenta il suicidio da una scogliera, salvato dal carabiniere a Numana: “Se cadi tu, cado anche io con te” Leggi anche: "Se cadi tu, cado anche io con te". Il carabiniere salva un uomo che voleva suicidarsi