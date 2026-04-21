Il Rotary per il sociale | Valle Telesina e Benevento insieme per una cittadinanza digitale consapevole e sicura

Ieri a Benevento, presso Palazzo Paolo V, si è svolto il convegno intitolato “DIGIT – Rete di Facilitazione Digitale: La facilitazione digitale come infrastruttura di fiducia”. L’evento ha riunito rappresentanti del Rotary e altre figure coinvolte nel settore sociale, con l’obiettivo di promuovere una cittadinanza digitale più consapevole e sicura nella Valle Telesina. La discussione si è concentrata sull’importanza di rafforzare le competenze digitali tra i cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuto ieri, presso Palazzo Paolo V a Benevento, l’atteso convegno “DIGIT – Rete di Facilitazione Digitale: La facilitazione digitale come infrastruttura di fiducia”. L’evento, nato dalla sinergia tra il Rotary Club Valle Telesina e il Rotary Club di Benevento, ha acceso i riflettori su una delle sfide più urgenti della modernità: garantire che la transizione digitale della Pubblica Amministrazione non lasci indietro nessuno, trasformandosi da barriera burocratica in ponte di inclusione sociale.Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali dei due Presidenti, che hanno sottolineato la forza della collaborazione territoriale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Rotary per il sociale: Valle Telesina e Benevento insieme per una cittadinanza digitale consapevole e sicura Notizie correlate “Il Valore di un Gesto”: grande successo per la cena solidale del Rotary Club Valle TelesinaCornice dell’iniziativa è stato il suggestivo scenario de “Il Fiasco di Vino” a Telese. Pasqua sicura, controlli dei Carabinieri in Valle TelesinaIntensificati i controlli dei Carabinieri tra Valle Telesina e Alto Tammaro: verificati 257 veicoli e 192 persone in vista delle festività pasquali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rotary, con 'DIGIT' Valle Telesina e Benevento insieme per una cittadinanza digitale consapevole e sicura; Tumori, l’età si abbassa: serve prevenzione per i giovani; Il benessere internazionale fa tappa a Telese: successo per il primo Pilates Experience in stile parigino; Guadagnare Salute: la LILT Benevento incontra gli studenti per la prevenzione. Rotary, con ‘DIGIT’ Valle Telesina e Benevento insieme per una cittadinanza digitale consapevole e sicuraSi è tenuto ieri, nella prestigiosa cornice di Palazzo Paolo V a Benevento, l’atteso convegno DIGIT – Rete di Facilitazione Digitale: La facilitazione digitale come infrastruttura di fiducia. L’even ... ntr24.tv Il consorzio fantasma: trent’anni senza pagare, i lavori restano non saldatiUna storia che va avanti da trent’anni esatti. E che vede un ente parapubblico prima diventare stazione appaltate per grandi opere, in maniera anomala, e poi improvvisamente, al momento di saldare il ... repubblica.it L’evento ha voluto omaggiare l’eleganza e la disciplina di tendenze internazionali, portando l’avanguardia del fitness parigino direttamente nel cuore della Valle Telesina. - facebook.com facebook