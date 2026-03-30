Durante le festività pasquali, i Carabinieri hanno aumentato i controlli nella Valle Telesina e nell'Alto Tammaro, verificando 257 veicoli e 192 persone. Le operazioni si sono svolte per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica in questa zona.

Intensificati i controlli dei Carabinieri tra Valle Telesina e Alto Tammaro: verificati 257 veicoli e 192 persone in vista delle festività pasquali.. Durante la settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un’operazione straordinaria per incrementare ulteriormente la vigilanza nei ventuno Comuni di competenza, intensificando l’impiego delle pattuglie che hanno eseguito decine di mirati controlli, tra i quali 257 veicoli e 192 persone sospette, alcune già note alle Forze dell’Ordine, riuscendo ad impedire la consumazione di furti in abitazione, negli esercizi commerciali, in particolare nelle... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pasqua sicura, controlli dei Carabinieri in Valle Telesina

Articoli correlati

Valle Telesina e Titerno, maxi controlli dei Carabinieri nel weekendOperazione straordinaria: 35 pattuglie, 198 veicoli controllati e 270 persone identificate per prevenire furti, truffe e incidenti stradali Nel fine...

Incidente in Valle Telesina, auto sbaglia una manovra e centra i CarabinieriIn un incidente stradale avvenuto questa notte ad Amorosi in via Telese, sono stati coinvolti anche due carabinieri in servizio di controllo del...

Altri aggiornamenti su Valle Telesina

Pasqua sicura, maxi sequestro della Guardia di Finanza: ritirati 3mila prodotti non a norma a GaetaCon l’avvicinarsi delle festività pasquali, si intensificano i controlli a tutela dei consumatori. La Guardia di Finanza della provincia di Latina ha ... castellinotizie.it

Benevento, furti in valle Telesina: scattano denunce e sequestriI numerosi furti registrati in valle Telesina hanno tenuto per settimane i cittadini con il fiato sospeso. L'Arma, come è noto, aveva fatto scendere in campo le squadre di intervento operativo (Sio) ... ilmattino.it