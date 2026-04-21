Il ritorno di Creepshow | saldaPress pubblica il secondo volume dell’antologia horror

SaldaPress ha annunciato l’uscita del secondo volume dell’antologia horror Creepshow, proseguendo la serie iniziata con il primo. Dopo il riscontro positivo, questa nuova raccolta presenta una serie di racconti che continuano a esplorare temi legati al terrore e all’inquietudine. La pubblicazione è attesa a breve e si rivolge a lettori appassionati di storie spaventose e di atmosfere fosche.

Dopo il successo del primo volume, l’universo di Creepshow si espande con una nuova, inquietante raccolta di racconti horror. Il secondo volume dell’antologia riporta in scena l’enigmatica figura dello Zio Creepy, anfitrione macabro e irresistibile, pronto a guidare i lettori attraverso dieci storie sorprendenti e inquietanti allo stesso tempo. Questa nuova uscita alza ulteriormente l’asticella dell’orrore e propone una selezione di racconti che esplorano paure profonde e radicate nella quotidianità. Le situazioni più comuni si trasformano in incubi a occhi aperti: una gravidanza si tramuta in un’esperienza inquietante, un funerale ha conseguenze imprevedibili, mentre oggetti quotidiani apparentemente innocui, come un televisore o un carrello della spesa, diventano veicoli di forze oscure e incontrollabili.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Il ritorno di Creepshow: saldaPress pubblica il secondo volume dell’antologia horror Notizie correlate Creepshow si arricchisce di un secondo volume ricche di nuove storie da brividiSta tornando un classico del brivido nelle nostre librerie, e i fan del genere non devono farselo scappareDopo il successo del primo volume,... “D’Istruzione Pubblica”: il film documentario sul progressivo smontaggio dell’istruzione pubblica, secondo la visione degli autori. Il trailerEdifici scolastici in condizioni critiche, instabilità del lavoro docente, riforme pedagogiche che modificano il senso stesso dell’insegnamento,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: saldaPress – Le uscite dal 13 al 19 aprile; Il ritorno di Creepshow; Creepshow si arricchisce di un secondo volume ricche di nuove storie da brividi. Il ritorno di CreepshowDopo il successo del primo volume, l’universo di Creepshow si espande con una nuova, inquietante raccolta di racconti horror. Il secondo volume dell’antologia ... quotidianpost.it Storie dal bunker CREEPSHOW è uno dei più famosi franchise horror della storia. E oggi CREEPSHOW rinasce e torna al fumetto grazie a due volumi antologici prodotti dalla Skybound di Robert Kirkman e caratterizzati da storie autoconclusive che brillano facebook