Un nuovo volume di Creepshow arriva nelle librerie, aggiungendo altre storie inquietanti alla raccolta già pubblicata. Dopo il successo del primo, la serie si arricchisce di nuovi racconti horror che continuano a mettere in scena situazioni tese e spaventose. La pubblicazione si rivolge agli appassionati del genere, offrendo ulteriori narrazioni da brivido e consolidando la presenza di Creepshow nel panorama editoriale.

Sta tornando un classico del brivido nelle nostre librerie, e i fan del genere non devono farselo scappareDopo il successo del primo volume, l’universo di Creepshow si espande con una nuova, inquietante raccolta di racconti horror. Il secondo volume dell’antologia riporta in scena l’enigmatica figura dello Zio Creepy, anfitrione macabro e irresistibile, pronto a guidare i lettori attraverso dieci storie sorprendenti e inquietanti allo stesso tempo. Questa nuova uscita alza ulteriormente l’asticella dell’orrore e propone una selezione di racconti che esplorano paure profonde e radicate nella quotidianità. Le situazioni più comuni si....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Creepshow si arricchisce di un secondo volume ricche di nuove storie da brividi

Notizie correlate

Leggi anche: Tra grandi firme e nuove voci, il secondo gruppo di libri candidati allo Strega porta in gara storie di famiglia, memoria, amore e identità. Ecco titoli e trame

Leggi anche: Presentazione del volume "Le specie Lazzaro. Storie di estinzioni e riscoperte"