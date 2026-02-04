D’Istruzione Pubblica | il film documentario sul progressivo smontaggio dell’istruzione pubblica secondo la visione degli autori Il trailer

Un nuovo documentario mette in luce il declino dell’istruzione pubblica in Italia. Il trailer mostra edifici scolastici fatiscenti, insegnanti in difficoltà e riforme che cambiano il modo di insegnare. La digitalizzazione avanza, ma i ragazzi sembrano sempre meno preparati. La situazione diventa sempre più critica e rischia di compromettere il futuro delle nuove generazioni.

Edifici scolastici in condizioni critiche, instabilità del lavoro docente, riforme pedagogiche che modificano il senso stesso dell’insegnamento, centralità delle “competenze”, digitalizzazione imposta, livelli di preparazione sempre più fragili. D’Istruzione Pubblica, documentario di Federico Greco e Mirko Melchiorre realizzato a Torino, attraversa questi nodi per raccontare un processo che gli autori leggono come progressivo smontaggio dell’istruzione pubblica. L'articolo “D’Istruzione Pubblica”: il film documentario sul progressivo smontaggio dell’istruzione pubblica, secondo la visione degli autori.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Questa sera alle 21 al Cinema Greenwich di Roma si tiene la proiezione del documentario

