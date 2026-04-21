Il Rinascimento del saper fare | guida strategica alla cessione e acquisizione di attività artigianali a Bologna

A Bologna, città nota per la sua tradizione artigianale e il ruolo storico come centro commerciale, si osserva un rinnovato interesse per la compravendita di attività artigianali. La regione continua a essere un punto di riferimento nel panorama economico italiano, con un tessuto urbano che combina industrie storiche e un settore dei servizi in crescita. Questo scenario favorisce operazioni di cessione e acquisizione di imprese artigiane, spesso guidate da imprese e professionisti del settore.

Bologna ha sempre rappresentato un crocevia nevralgico per l’economia italiana, un luogo in grado di unire una solida tradizione industriale a un tessuto urbano vivace e fortemente orientato al commercio e ai servizi. Tuttavia, il panorama economico del 2026 ha delineato nuove regole del gioco. Con l’espansione inarrestabile dell’e-commerce, il retail tradizionale sta lasciando sempre più spazio a modelli di business basati su esperienza, specializzazione ed autenticità. In questo scenario di profonda trasformazione urbana e commerciale, il mercato delle compravendite aziendali richiede una lettura attenta, capace di andare oltre la semplice valutazione dei beni materiali per comprendere il vero valore dell’avviamento commerciale.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Il Rinascimento del “saper fare”: guida strategica alla cessione e acquisizione di attività artigianali a Bologna Notizie correlate “Rocca in Fiore”: a Senigallia l'evento dedicato alla natura, all’artigianato e alla bellezza del saper fareSENIGALLIA – Dal 10 al 12 aprile 2026, Piazza del Duca si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto con la prima edizione di “Rocca in Fiore”,... Tutela del "saper fare italiano": via alla seconda giornata dedicata al Made in ItalyCAROVIGNO – Sabato 18 aprile, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si terrà la seconda giornata nazionale dedicata al patrimonio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I Super Tuscan, artefici del rinascimento della Toscana, ancora protagonisti nel calice; Il Rinascimento delle donne fiorentine: La Maddalena di Piero di Cosimo accende Palazzo Venezia a Roma; Il Rinascimento nel legno di Castorina; Emozione. A Roma una mostra segue la vita delle donne del Rinascimento: dalla nascita alla devozione, passando per amore, casa e lavoro. E tutto parte da una Maddalena sorprendente. Il Rinascimento nel legno di CastorinaFirenze, 20 aprile 2026 – Lo storico atelier Castorina alla Milano Design Week con una collezione ispirata ai grandi del Rinascimento: dall’eco della criniera del Marzocco di Donatello alle ali angel ... lanazione.it L'APEI celebra il Rinascimento del Gusto. A Firenze con il Maestro Iginio MassariDomenica 18 maggio l'Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, presieduta dal Maestro Iginio Massari, ha presentato il suo annuale Seminario Pubblico, un evento dedicato all'alta ... tg24.sky.it Vi auguriamo una buona serata da un capolavoro del Rinascimento… scavato nella roccia e nella mente di un genio! Nel cuore di Orvieto, il Pozzo di San Patrizio non è solo un pozzo: è un’opera ingegneristica straordinaria, un’icona del genio italiano firmata - facebook.com facebook