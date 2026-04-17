Tutela del saper fare italiano | via alla seconda giornata dedicata al Made in Italy

Sabato 18 aprile si svolgerà la seconda giornata nazionale dedicata al patrimonio produttivo italiano, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno. L’evento si concentra sulla tutela del saper fare italiano e mira a valorizzare le tradizioni di produzione artigianale e industriale del paese. Verranno presentate iniziative e progetti rivolti alle nuove generazioni e alle imprese che operano nel settore. La giornata si inserisce in una serie di incontri dedicati alla promozione del made in Italy.

CAROVIGNO – Sabato 18 aprile, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si terrà la seconda giornata nazionale dedicata al patrimonio produttivo italiano, che punta a rafforzare la tutela del saper fare italiano e a creare opportunità per le nuove generazioni. Un appuntamento organizzato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Patrizio Official lancia la sua Academy: i nuovi progetti del Condom Creator | RUVIDO 301 Notizie correlate Leggi anche: Barilla celebra il Made in Italy: tradizione e innovazione per valorizzare saper fare italiano LVMH torna a supportare l'artigianato e il saper fare del made in ItalyUna nuova edizione, la quarta, quella annunciata questa mattina da parte del colosso del lusso LVMH del Premio Maestri d’Eccellenza, un’iniziativa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: In Consiglio comunale il dibattito sul futuro e la tutela della liuteria. Bona: ecco il piano di salvaguardia, gli obiettivi e le nostre azioni; SAPERE I SAPORI prosciutti; Legge Pmi, da oggi la stretta sui finti prodotti artigianali; L'artigianato non è uno slogan, ma un mestiere: entra in vigore la normativa. Il valore del saper fare: Confartigianato Calabria celebra il Made in ItalyCATANZARO Non una semplice celebrazione, ma un momento autentico di riflessione collettiva su ciò che siamo e su ciò che possiamo diventare. Il Made in Italy, in Calabria, non è soltanto un marchio: è ... corrieredellacalabria.it Cremona investe sull’arte e la tradizione con il Saper fare il liutaioCremona, 2 ottobre 2025 – Si rinnova l’impegno di Cremona per la tutela e la valorizzazione del saper fare liutario tradizionale, patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco, con l’avvio della ... ilgiorno.it Un passo importante e concreto verso il rafforzamento della tutela del nostro territorio, della legalità e della serenità dei cittadini. Questo provvedimento rappresenta un segnale chiaro: la sicurezza resta una priorità fondamentale. Una volta approvato alla Cam - facebook.com facebook Tutela del marchio Bontempi: il tribunale ferma un competitor per concorrenza sleale x.com