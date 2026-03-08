Tonali considerato l’erede di Toni Kroos | Real Madrid pronto al super colpo

Il Real Madrid sta valutando l'acquisto di un centrocampista considerato un possibile erede di Toni Kroos. La dirigenza sta preparando un’offerta e potrebbe agire già durante la prossima partita di Champions League contro il Newcastle. La scelta mira a rafforzare il reparto di centrocampo in vista delle imminenti sfide stagionali. La trattativa potrebbe concretizzarsi a breve termine.

Il Real Madrid cerca un centrocampista e potrebbe muoversi già contro il prossimo avversario del Barcellona in Champions League, il Newcastle. I blancos avrebbero inviato osservatori all'Etihad per analizzare dal vivo il prossimo avversario europeo, il Manchester City, ma con un obiettivo aggiuntivo: "spiare" direttamente Sandro Tonali. Scrive As: "Il Real Madrid è alla ricerca di un regista dopo la partenza di Toni Kroos, un profilo in cui l'italiano calzerebbe perfettamente. Il Madrid si inserirebbe nella corsa a Tonali insieme a Manchester City e Arsenal, per un trasferimento che potrebbe facilmente superare i 100 milioni di euro (100 milioni di sterline equivalgono a circa 115 milioni di euro).