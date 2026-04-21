Nel mondo del Rotary Puccini, il re delle cravatte è stato recentemente al centro di una cerimonia in cui è stato insignito del titolo di socio onorario. La figura, nota per le sue cravatte particolarmente curate e riconoscibili, ha raccontato alcuni aneddoti legati alle sue scelte di stile, legando il suo nome a storie di passione e precisione. Gli oggetti, come le cravatte, vengono così elevati a simboli di storia e di identità, passando di collo in collo.

Ci sono oggetti che smettono di essere semplici accessori per diventare simboli, frammenti di storia che passano di collo in collo, dai grandi della Terra ai cultori del bello. Uno di questi simboli è la cravatta “ E. Marinella “, e il suo custode, Maurizio Marinella, è stato il protagonista assoluto dell’ultima conviviale del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini. La serata non è stata una semplice conferenza, ma un affascinante viaggio nel tempo. Maurizio Marinella, erede della storica sartoria napoletana, ha infatti incantato i presenti ripercorrendo i passi compiuti dalla sua famiglia: da quella piccola bottega di appena 20 metri quadri aperta sul lungomare di Napoli nel 1914, fino a diventare il punto di riferimento mondiale dell’eleganza maschile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il re delle cravatte nel Rotary Puccini. Marinella socio onorario del Club. Gli aneddoti del “nodo perfetto“

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Le cravatte di Marinella protagoniste all’incontro del Rotary Club Giacomo Puccini - facebook.com facebook