Il circolo Puccini di Capostrada ha celebrato i suoi settant’anni il 18 aprile, giornata che ha visto numerosi eventi e ricordi condivisi. La mattinata è stata dedicata ai festeggiamenti per questo importante traguardo, con coinvolgimento della comunità locale. La storia del circolo si intreccia con quella del quartiere, testimoniando decenni di incontri e iniziative. La ricorrenza ha riunito soci e cittadini in un momento di condivisione e memoria.

Al circolo di Capostrada il 18 aprile non è stato un giorno qualsiasi, perché in mattinata il Puccini ha festeggiato i suoi primi settant’anni. "Il vero ‘compleanno’ del circolo è stato lo scorso otto aprile, ma fra primarie e impegni abbiamo pensato fosse meglio festeggiare con calma" commenta la presidente Valentina Vettori, in carica dal 2022. "Quando abbiamo ripreso le attività del circolo, a febbraio del 2023, eravamo un piccolo gruppo di persone. Fra eventi, bandi e progetti siamo riusciti a rimetterci in moto, e dopo quattro anni posso dire che non mi sarei mai potuta immaginare che le cose sarebbero andate così bene" commenta,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I settant’anni del circolo Puccini. Storie e aneddoti di comunità

Notizie correlate

Settant’anni di storia e passione. Il traguardo del Circolo FilatelicoIl Circolo filatelico numismatico forlivese festeggia i 70 anni dalla sua fondazione e organizza venerdì e sabato al padiglione A della Fiera, l’83°...

Napoli e le sue stazioni ferroviarie: crocevia di storie, aneddoti e futuroLe stazioni ferroviarie di Napoli rappresentano da sempre un punto nevralgico per il trasporto e la cultura della città.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: I settant’anni del circolo Puccini. Storie e aneddoti di comunità; Cosa c’entra Puccini con Lewis Carroll?.

I settant’anni del circolo Puccini. Storie e aneddoti di comunitàGli eventi per celebrare il ’compleanno’ e a ottobre quello dedicato alle madri costituenti. La presidente Vettori: Tanta strada fatta. E il ricordo di Leporatti: Quando aspettammo la Berté. lanazione.it

Puccini, veleggiata sul lago per i 100 anni del debutto di TurandotVeleggiata sul lago di Massaciuccoli, caro al maestro Giacomo Puccini, per ricordare esattamente 100 anni dopo il debutto di Turandot, l'opera incompiuta. Andò in scena per la prima volta alla Scala d ... ansa.it

Tutto pronto per la nona edizione del Puccini Chamber Opera Festival facebook

"Giacomo Puccini. I paesaggi dell'anima" rende omaggio al grande compositore. Un viaggio alla scoperta della sua opera, dei luoghi in cui visse e compose i suoi capolavori. In onda sabato #11aprile alle 9.00 su #Rai5 e in streaming su #RaiPlay: bit.ly/Giaco x.com