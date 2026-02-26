Una serata all’insegna della conoscenza, dell’orgoglio territoriale e del riconoscimento al merito. L’ultimo convivio del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini, tenutosi il 24 febbraio scorso, ha confermato la vocazione del sodalizio come ponte tra le istituzioni e il tessuto sociale della città, ospitando due figure di primo piano del panorama culturale e accademico italiano. L’ospite d’onore dell’incontro è stato il Rettore della Scuola Imt Alti Studi Lucca, Lorenzo Casini. Con una relazione lucida e appassionata, il Rettore ha “aperto le porte” della scuola ai soci, illustrando non solo l’eccellenza accademica che caratterizza l’istituto, ma anche l’impatto profondo che la ricerca d’avanguardia ha sul territorio e a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rettore Casini ospite del Rotary. Club Puccini

