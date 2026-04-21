Il rapper D4vd arrestato per l' omicidio di una 14enne

Il rapper statunitense D4vd, il cui nome reale è David Burke, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni. L’arresto è stato confermato dalle autorità locali, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La notizia ha suscitato molte reazioni sui social e tra i media, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini.

(LaPresse) Il rapper statunitense D4vd (nome d’arte di David Burke) è accusato dell’omicidio di una ragazzina di 14 anni. Il giudice ha stabilito che rimarrà in custodia senza cauzione nonostante l’avvocato difensore abbia presentato una dichiarazione di non colpevolezza per tutti i capi d’accusa. Il cantante è apparso in aula durante l’udienza, a Los Angeles, dovendo rispondere delle accuse di omicidio di primo grado, atti osceni nei confronti di una persona di età inferiore ai 14 anni e mutilazione di cadavere. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il rapper D4vd arrestato per l'omicidio di una 14enne Singer #d4vd arrested today for the murder of 14 year old #truecrime #losangeles #lapd Notizie correlate Rapper D4vd arrestato per omicidio: il caso della 14enne scomparsa, spunta il video dell’operazioneNel pomeriggio di giovedì 16 aprile, la polizia di Los Angeles ha arrestato David Anthony Burke, noto cantante e star di TikTok con lo pseudonimo... D4vd arrestato per l’omicidio di una 14enne: il caso del corpo trovato nella sua TeslaIl cantante statunitense D4vd, il cui vero nome è David Anthony Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio in relazione alla morte di Celeste... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: D4vd è stato arrestato per l’omicidio della quattordicenne trovata nel bagagliaio della sua auto; Il musicista D4vd arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enne; D4vd, chi è il rapper accusato di aver ucciso una 14enne: l’arresto che ha scioccato gli USA; Dopo l’arresto del rapper D4vd, parla il padre della vittima 14enne: Giustizia per Celeste. Il rapper D4vd arrestato per l'omicidio di una 14enne(LaPresse) Il rapper statunitense D4vd (nome d'arte di David Burke) è accusato dell'omicidio di una ragazzina di 14 anni. Il giudice ha stabilito che rimarrà ... lapresse.it D4vd, chi è il rapper accusato di aver ucciso una 14enne: l’arresto che ha scioccato gli USASvolta nel terribile caso che vede coinvolto il cantante R&B D4vd, arrestato proprio in queste ore a Los Angeles perché sospettato di omicidio: i dettagli. libero.it D4vd è accusato di omicidio di primo grado con circostanze aggravanti atti sessuali osceni e lascivi con un individuo di età inferiore ai 14 anni e mutilazione di resti umani facebook Usa, la pop star D4vd arrestata per l’omicidio di una 14enne. Il cadavere scoperto nella sua auto. I dettagli ift.tt/cysnIfF x.com