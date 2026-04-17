D4vd arrestato per l’omicidio di una 14enne | il caso del corpo trovato nella sua Tesla

Il cantante statunitense D4vd, il cui nome reale è David Anthony Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La vicenda riguarda la morte di una ragazza di 14 anni, i cui resti sono stati trovati all’interno di una Tesla di proprietà del cantante lo scorso settembre. L’indagine ha portato all’arresto, che ha coinvolto le autorità nelle ultime ore. La notizia ha suscitato grande attenzione nei media e tra il pubblico.

Il cantante statunitense D4vd, il cui vero nome è David Anthony Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio in relazione alla morte di Celeste Rivas Hernandez, una ragazza di 14 anni i cui resti sono stati scoperti nella sua Tesla lo scorso settembre. L’arresto, avvenuto a Los Angeles, rappresenta il primo sviluppo significativo in un caso che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per mesi. La scoperta è avvenuta l’8 settembre 2025, quando il personale di un deposito di veicoli rimossi ha segnalato alle autorità un odore sospetto proveniente da una vettura elettrica registrata a nome dell’artista. All’interno del bagagliaio anteriore, gli inquirenti hanno trovato il torso e la testa della giovane vittima in un avanzato stato di decomposizione, contenuti in un sacco per cadaveri.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - D4vd arrestato per l’omicidio di una 14enne: il caso del corpo trovato nella sua Tesla D4VD Grand Jury Update Unused Chainsaw, Boxed Incinerator, and Manager's Stunning Testimony Revealed Notizie correlate Caso D4vd: arrestato il cantante, trovato il corpo nella sua TeslaIl cantante David Anthony Burke, noto nel musicale come D4vd, è stato portato in custodia dalla polizia con l’accusa di omicidio. Arrestato il cantante D4vd con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente (il corpo era stato trovato nella sua Tesla)Il cantante statunitense D4vd è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente scomparsa lo scorso anno, secondo quanto riferito... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il musicista D4vd arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enne; D4vd arrestato, cantante accusato dell'omicidio di Celeste Rivas Hernandez; Arrestato D4vd, il cantante è accusato di avere ucciso una 14enne: Il corpo trovato in decomposizione nel bagagliaio della sua auto; Il cantante statunitense D4vd è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enne, trovata lo scorso anno nel bagagliaio della sua auto. Il cantante D4vd arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas: il corpo della 14enne trovato nel bagagliaio della Tesla del rapperIl cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, la 14enne trovata morta a Hollywood nel bagagliaio della sua Tesla lo ... ilmessaggero.it Il musicista D4vd arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enneRivas, originaria di un sobborgo a circa 110 km a sud-est di Los Angeles, era scomparsa da quasi un anno e mezzo quando i suoi resti in avanzato stato di decomposizione erano stati rinvenuti nel sette ... tg24.sky.it Arrestato D4vd, il cantante accusato di avere ucciso una 14enne: "Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua auto" facebook Arrestato D4vd: «Nel bagagliaio della sua auto il corpo in decomposizione di una ragazza 14enne» x.com