Rapper D4vd arrestato per omicidio | il caso della 14enne scomparsa spunta il video dell’operazione

Il 16 aprile, la polizia di Los Angeles ha arrestato il cantante e creator di TikTok noto come D4vd, il cui vero nome è David Anthony Burke, con l’accusa di omicidio. L’arresto è avvenuto in relazione alla scomparsa e al decesso di una ragazza di 14 anni, identificata come Celeste Rivas Hernandez. Contestualmente, è stato diffuso anche un video che documenta l’operazione di polizia che ha portato all’arresto.

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, la polizia di Los Angeles ha arrestato David Anthony Burke, noto cantante e star di TikTok con lo pseudonimo D4vd, con l’ accusa di omicidio in relazione alla morte di Celeste Rivas Hernandez, una ragazza di 14 anni. Il ventunenne è stato fermato in un’abitazione sulle colline di Hollywood in esecuzione di un mandato per probabile causa e attualmente si trova in stato di detenzione senza possibilità di cauzione. LAPD Robbery Homicide Division along with the assistance of @LAPDGND arrested David Burke for the murder of Celeste Rivas. pic.twitter.com75WTExPG3w — LAPD HQ (@LAPDHQ) April 17, 2026 In un video pubblicato da TMZ, si vedono le forze dell’ordine mentre prendono in custodia D4vd poco dopo le 17.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Rapper D4vd arrestato per omicidio: il caso della 14enne scomparsa, spunta il video dell’operazione Notizie correlate D4vd arrestato per l’omicidio di una 14enne: il caso del corpo trovato nella sua TeslaIl cantante statunitense D4vd, il cui vero nome è David Anthony Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio in relazione alla morte di Celeste... Il cantante D4vd arrestato per l’omicidio di una 14enne: corpo smembrato trovato nel bagagliaio della sua autoIl cantante D4vd è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il musicista D4vd arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enne; Il cantante D4vd arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas: il corpo della 14enne trovato nel bagagliaio della Tesla del rapper; Arrestato il cantante D4vd: sospettato per la morte di una 14enne trovata nella sua auto; D4vd arrestato per omicidio, il cantante star di su TikTok è accusato di aver ucciso una 14enne. Il cantante D4vd arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas: il corpo della 14enne trovato nel bagagliaio della Tesla del rapperIl cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, la 14enne trovata morta a Hollywood nel bagagliaio della sua Tesla lo ... leggo.it D4vd arrestato per l'omicidio di Celeste Rivas Hernandez, 14 anniD4vd, nome d'arte di David Anthony Burke, arrestato per l'omicidio della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez ... it.blastingnews.com L’auto del rapper era stata sequestrata dopo essere stata abbandonata sulle colline di Hollywood, dove i residenti avevano segnalato un forte odore di decomposizione provenire dal veicolo. - facebook.com facebook