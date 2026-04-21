il punk sotto le torri spiegato ai ragazzi

Una ragazza con i capelli corti e sbarazzini si trova in piazza del Nettuno, mentre tiene tra le mani un romanzo rivolto ai giovani. La scena mette in evidenza come il punk, con il suo stile distintivo, venga rappresentato e spiegato ai più giovani attraverso questa immagine. La ragazza sembra essere il punto focale di un’installazione o di un evento dedicato a far conoscere questa sottocultura.

Una ragazza col cranio rasato ai lati e i capelli sparati, al centro di piazza del Nettuno, guarda i lettori di un nuovo romanzo per ragazzi. Una visione oggi surreale, perché questo tipo di taglio, caratteristico di una sottocultura giovanile dominante anche a Bologna tra gli anni Settanta e Ottanta, è scomparso dai radar. Proprio come la sub cultura, che portava nella società un modo alternativo di intendere la vita, l’arte, la musica e pure il look, un segno profondamente identitario, non moda. Il punk – pezzo musicale bandiera Anarchy in the UK dei Sex Pistols – carico di protesta contro le regole, è stato davvero rilevante all’ombra delle Due Torri, raggiungendo il culmine nel 1980 con il mitico concerto gratuito dei Clash del primo giugno in piazza Maggiore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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