Cronaca risultato e gol i blaugrana subiscono una battuta d’arresto enorme nella rincorsa al titolo

Il Girona ha battuto il Barcellona 2-1 nel derby catalano di ieri sera, causando un duro colpo alle ambizioni dei Blaugrana di vincere il campionato. La partita è stata molto combattuta e ha visto i padroni di casa segnare il gol decisivo nel finale, riducendo le chance di titolo del Barça.

Il Girona ha vinto 2-1 sul Barcellona dopo un frenetico derby catalano che ha gravemente intaccato le speranze di titolo dei Blaugrana nella Liga. Il Barcellona ha iniziato con la maggior parte del possesso palla e ha creato le prime aperture con Lamine Yamal e Raphinha. Yamal tira di poco a lato e poi costringe Paulo Gazzaniga a parare con un passaggio pulito, mentre anche Raphinha trascina un tiro oltre il palo. Il Girona si rende pericoloso in contropiede, con Vladyslav Vanat che impegna due volte Joan Garcia e Viktor Tsygankov che tira alto su punizione.

