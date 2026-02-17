Cronaca risultato e gol i blaugrana subiscono una battuta d’arresto enorme nella rincorsa al titolo
Il Girona ha battuto il Barcellona 2-1 nel derby catalano di ieri sera, causando un duro colpo alle ambizioni dei Blaugrana di vincere il campionato. La partita è stata molto combattuta e ha visto i padroni di casa segnare il gol decisivo nel finale, riducendo le chance di titolo del Barça.
2026-02-17 00:09:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Girona ha vinto 2-1 sul Barcellona dopo un frenetico derby catalano che ha gravemente intaccato le speranze di titolo dei Blaugrana nella Liga. Il Barcellona ha iniziato con la maggior parte del possesso palla e ha creato le prime aperture con Lamine Yamal e Raphinha. Yamal tira di poco a lato e poi costringe Paulo Gazzaniga a parare con un passaggio pulito, mentre anche Raphinha trascina un tiro oltre il palo. Il Girona si rende pericoloso in contropiede, con Vladyslav Vanat che impegna due volte Joan Garcia e Viktor Tsygankov che tira alto su punizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Cronaca, risultato e gol per il ritorno dei blaugrana in vetta
Il Barcellona torna in vetta alla classifica della Liga grazie a una vittoria importante contro il Real Oviedo.
Cronaca, risultato e gol dei Blaugrana in Copa del Rey
Il Barcellona ha vinto 2-1 contro l’Albacete all’Estadio Carlos Belmonte e si è qualificato per le semifinali della Copa del Rey.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO; Serie A, Inter-Juve 3-2. Rete di Zielinski al 90'. Gol e highlights; Vicenza boccone amaro. L'Alcione passa al 92' e fa cadere l'imbattibilità; L'Arzignano ci prova, ma con il Trento arriva un altro ko che sa di beffa.
Juventus-Benfica 2-0, risultato finale della partita di Champions League: gol di Thuram e McKennie, gli highlightsIl risultato finale Juventus-Benfica di Champions League: la cronaca minuto per minuto, i gol e gli highlights della partita ... fanpage.it
Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 2025/26Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Co ... juventusnews24.com
0-0 al 45' tra Torino e Bologna. Partita non entusiasmante, che si è animata sul finale della prima frazione di gioco. La cronaca del primo tempo https://www.1000cuorirossoblu.it/bologna/diretta-torino-bologna-live-cronaca-risultato-formazioni/ - facebook.com facebook
#F1 Test Bahrain 2026 Day 2 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta Nicola Saglia x.com