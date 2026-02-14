Agrigento Centrodestra al lavoro | priorità alle alleanze poi si scelgono i candidati per le amministrative

Il Centrodestra ad Agrigento si muove per rafforzare le alleanze, mentre i candidati alle amministrative verranno scelti in seguito. La coalizione si concentra prima sulla stabilità delle collaborazioni politiche, con incontri programmati per definire le strategie future. In questa fase, i leader locali lavorano per mettere insieme le diverse anime del centrodestra, puntando a presentare una lista unitaria.

Agrigento al bivio: il Centrodestra cerca l’unità in vista delle amministrative. Agrigento è al centro di una delicata fase di riposizionamento politico. Il Centrodestra siciliano è alla ricerca di una strategia condivisa per le prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di evitare frammentazioni e presentarsi unito alle urne. Il commissario regionale della Nuova Democrazia Cristiana, Salvatore Cascio, ha sottolineato la necessità di superare le divisioni interne e concordare una linea comune per le candidature. La priorità: definire le alleanze prima dei nomi. L’incontro tra i rappresentanti delle diverse forze politiche del Centrodestra, tenutosi il 14 febbraio 2026, ha segnato l’avvio di questo processo.🔗 Leggi su Ameve.eu

