Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco in Valle Caudina | varato il cronoprogramma per il presidio atteso da anni

Oggi si è svolto un sopralluogo tecnico in Valle Caudina con la presenza della Direzione Regionale e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L’obiettivo era verificare lo stato di avanzamento del nuovo Distaccamento, un’operazione che la comunità attende da diversi anni. È stato quindi definito un cronoprogramma per avviare rapidamente i lavori e completare la struttura.

Passo concreto verso la sicurezza del territorio caudino. Questa mattina si è tenuto un sopralluogo tecnico con la Direzione Regionale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per accelerare la realizzazione del nuovo Distaccamento, opera attesa da anni dall'intera comunità. Dal vertice sono emerse scadenze precise e vincolanti. Entro fine maggio verrà sottoscritto l'atto di cessione dell'immobile al Demanio dello Stato, passaggio giuridico fondamentale per sbloccare l'iter. Entro dicembre 2026 partiranno le operazioni di demolizione a cura del Corpo dei Vigili del Fuoco, mentre la posa della prima pietra è fissata per giugno 2027. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

