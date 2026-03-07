Distaccamento dei vigili del fuoco a Chioggia ci siamo | via libera al progetto

La Città metropolitana di Venezia ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Chioggia. La decisione permette di avviare le procedure per l’attuazione dell’intervento, che coinvolge la costruzione di una struttura dedicata alla gestione delle emergenze nel territorio. L’ok ufficiale apre la strada alle successive fasi di sviluppo del progetto.

I cantieri dell'intervento, per il quale saranno investiti 5,5 milioni di euro, partiranno entro l'estate 2026. Sarà recuperato l'ex centro minori, a cui sarà aggiunta una porzione di nuova edificazione Via libera della Città metropolitana di Venezia al progetto esecutivo del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Chioggia. All'ente territoriale spetteranno gara di appalto e dell'opera, che sarà realizzata in un'area messa a disposizione dal Corpo nazionale e di proprietà del Comune clodiense. L'intero intervento, per il quale saranno investiti 5,5 milioni di euro, prenderà il via nel corso dell'estate 2026. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

