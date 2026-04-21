Il premier ungherese Magyar | Se Netanyahu venisse nel paese sarebbe arrestato

Il primo ministro ungherese ha dichiarato che, se il premier israeliano visitasse il paese, sarebbe arrestato. Inoltre, ha affermato che impedirà il ritiro di Budapest dalla Corte penale internazionale. Queste affermazioni sono state rese pubbliche durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze. La posizione dell’esecutivo ungherese ha suscitato reazioni e commenti nel panorama politico nazionale e internazionale.

(LaPresse) – Il primo ministro eletto dell’Ungheria, Peter Magyar, ha affermato che impedirà il ritiro di Budapest dalla Corte penale internazionale. Ciò significa che le persone ricercate da tale organismo verrebbero arrestate qualora entrassero nel Paese. Fra queste ci sarebbe quindi anche il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Credo che se un Paese è membro della Corte penale internazionale e una persona ricercata dalla Corte entra nel nostro territorio, allora quella persona deve essere arrestata”, le parole di Magyar. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il premier ungherese Magyar: “Se Netanyahu venisse nel paese sarebbe arrestato” Notizie correlate Leggi anche: Magyar, dal poster di Viktor al tradimento: Peter, quel figlio ribelle del potere. Chi è il nuovo premier Ungherese Forza Italia vuole invitare a Roma il nuovo premier ungherese Magyar: la mossa di Tajani per distinguersi da Salvini e MeloniIl nuovo primo ministro ungherese Peter Magyar, che domenica ha sconfitto Viktor Orban, potrebbe già arrivare a Roma tra una decina di giorni. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chi è Péter Magyar, lo sfidante di Viktor Orbán in Ungheria; Elezioni in Ungheria: l’europeista Peter Magyar nuovo premier; Solo due mandati per il premier: Magyar già al lavoro per scongiurare il ritorno di Orbán; Ungheria dopo Orbán: cosa cambia davvero con la vittoria di Magyar. Elezioni Ungheria, Magyar vince e chiude l’era Orbán: Crosetto, Perde il centrodestra europeo meno critico verso la RussiaElezioni Ungheria 2026, Péter Magyar batte Viktor Orbán e apre una nuova fase politica a Budapest. Crosetto: Perde il centrodestra europeo meno critico verso la Russia. infodifesa.it Ungheria, Magyar sceglie i primi sette ministri del suo governo post era OrbanIl futuro premier conta di chiudere un accordo con Bruxelles entro il 20 di maggio per sbloccare 18 miliardi di fondi europei ... ilsole24ore.com L’invito rivolto dal neoeletto premier ungherese Peter Magyar a Benjamin Netanyahu per una visita di Stato non è un gesto protocollare e neppure una semplice continuità diplomatica con il passato governo ungherese. È una sfida aperta alla Corte Penale Int facebook Dal profilo del vincitore delle elezioni in Ungheria, Péter Magyar, alla controversa decisione del Giappone di schierare missili su una piccola isola vicino a Taiwan fino al ruolo del Pakistan nei negoziati fra Iran e Iraq. Ne parlano Francesco Calvi e Leonard x.com