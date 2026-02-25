Il pranzo domenicale sui colli Euganei | la proposta de La Roccola di Cinto Euganeo

Un fine settimana all’insegna dei sapori autentici dei Colli Euganei. L’Azienda Agricola La Roccola propone un’esperienza enogastronomica che unisce tradizione culinaria e passione per il buon vino, in un contesto accogliente e immerso nel territorio. Domenica 1 marzo, dalle 12.30, sarà possibile gustare un menù speciale pensato per valorizzare i prodotti di stagione, con ogni portata abbinata alle etichette della cantina, in un percorso di degustazione studiato per esaltare qualità e identità locale. Il menù non è divisibile in due persone.In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.Ricordiamo ai nostri ospiti che nelle sale interne non sono ammessi animali. La Roccola 042994298 [email protected] WhatsApp: 3518758169www. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Cena e pranzo a tema sui colli Euganei: la proposta del weekend a La Roccola di Cinto Euganeo

