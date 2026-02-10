Il Napoli ha vinto lo scudetto lo scorso anno, ma i suoi ricavi sono inferiori a quelli del Betis. La squadra partenopea ha dimostrato di saper competere sul campo, anche se i numeri in banca non sono all’altezza delle grandi squadre europee. La Serie A, infatti, non è un campionato molto redditizio, e questo si riflette anche sui bilanci delle squadre. Nonostante tutto, il Napoli ha dimostrato di saper vincere anche senza fare i soldi.

La Serie A “è tutt’altro che redditizia. I club del campionato italiano hanno accumulato oltre 4 miliardi di euro di perdite dall’inizio della pandemia”. Lo scrive nel suo approfondimento finanziario Marca, analizzando i dati di 2Playbook. La fotografia è sempre la stessa. Secondo i dati di Marca “dei tredici club che hanno chiuso la scorsa stagione in rosso, sette hanno superato i 30 milioni di euro di perdite e dieci hanno registrato un deficit di oltre 10 milioni di euro. Due club neopromossi, Como e Parma, si distinguono, guidati da ammanchi di bilancio che hanno raggiunto quasi 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha ricavi inferiori al Betis eppure lo scorso anno ha vinto lo scudetto (Marca)

Approfondimenti su Napoli Scudetto

Sarah Dzafce, vincitrice di un prestigioso concorso e partecipante a Miss Universo, ha visto il suo sogno sgretolarsi in un attimo.

Walter Zenga mette in guardia l’Inter, sottolineando il grande livello raggiunto dal Bologna, già confermato lo scorso anno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Scudetto

Argomenti discussi: Ricavi della stagione 2024-25, Napoli quinto in classifica; L’assessore #Cosenza: Il #Maradona ricorderà il #Maracanà, senza pista e col terzo anello A Stile Tv: Il Napoli giocherà con i lavori in corso, senza mai perdere posti disponibili. Sarà un cantiere invisibile. Lo stadio genera ricavi anche senza il Napoli https:; Bargiggia: Napoli? Conte ha grosse responsabilità. Nessuno può raccontare che…; Igf con Invitalia punta a 150 milioni di ricavi nel fotovoltaico.

Ricavi Champions: quanto ha già guadagnato il Napoli (e la cifra per gli ottavi)Vincere per se stessi e anche per motivi economici. Gli ottavi valgono altri 10 milioni di euro, scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ampio focus sul valore della qualificazione per i club. tuttonapoli.net

In anteprima i conti della Serie A: ricavi da record però non migliorano le perdite. Napoli, il flop europeo costerà e mette Conte spalle al muroI bilanci dei club nella stagione 2024/25 hanno fatto registrare nuovamente una corposa perdita a livello aggregato: un divario che aumenta sempre più e si vede anche nei risultati in Champions League ... calcioefinanza.it

"Nonostante lo scudetto il Napoli nella stagione 2024-25 non primeggia, per ricavi, tra i club di serie A. Lo studio è di transfermarkt e si basa ovviamente sui bilanci delle 20 società della massima serie. Il Napoli è ‘solo’ quinto in classifica, con ricavi per 290,9 - facebook.com facebook

Lungo muso Juve, blitz per Senesi Ricavi e debiti: il modello Napoli La prima pagina di mercoledì 4 febbraio #CorrieredelloSport x.com