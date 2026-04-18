SmackDown 17.042026 Champ to Champ Friend to Friend

Benvenuti all’analisi di SmackDown, trasmesso dalla T-Mobile Arena di Las Vegas. La serata ha visto diversi incontri tra wrestler di alto livello, con alcuni match che hanno concluso con risultati inattesi. Durante l’evento, sono stati annunciati alcuni sviluppi relativi ai titoli di coppia e alle sfide imminenti. La puntata ha anche incluso confronti tra atleti che sono amici e rivali allo stesso tempo.

Benvenuti all’analisi di SmackDown, andato in scena dalla T-Mobile Arena di Las Vegas, Nevada. Ultima puntata prima di WrestleMania 42 con Randy Orton e Pat McAfee pronti a firmare un misterioso contratto, un promo di chiusura con i due campioni del mondo e l’Andre the Giant Memorial Battle Royal a impreziosire la card. Lo show si apre con un video package di WrestleMania in cui vari wrestler e Jelly Roll raccontano i loro momenti preferiti della storia dello Showcase of the Immortals. Vengono poi mostrati gli arrivi in arena di Jade Cargill con Michin, B-Fab e il cane di Michin, Rhea Ripley, Sami Zayn, Trick Williams, Lyra Valkyria con Bayley, Charlotte Flair e Alexa Bliss.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - SmackDown 17.04.2026 Champ to Champ, Friend to Friend Bron Breakker knowing 67 was not on our 2025 bingo card Notizie correlate Leggi anche: Antonio Aruta d’Argento nella prova a squadre degli sciabolatori Under 20: successo targato Champ Sommavesuvio Leggi anche: Open Friend Day 2026: l’IIS Alberti-Virgilio accoglie il futuro tra percorsi, creatività e comunità Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: WrestleMania 42 – I nostri pronostici; SmackDown Report 17-04-2026 – WWE; WWE: Risultati WWE SmackDown 17-04-2026; TV - WWE - WrestleMania 42 live su Netflix sabato 18 e domenica 19 aprile da Las Vegas. WWE: Risultati WWE SmackDown 17-04-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di SmackDown, show della WWE che si è svolto la scorsa notte ... spaziowrestling.it WWE SmackDown Set to Deliver Explosive Night of Action on April 17, 2026WWE SmackDown is gearing up for an electrifying night of action, packed with thrilling matches and intense rivalries. The April 17, 2026, lineup has all the makings of a memorable episode, and fans ... sportsarenaa.com Qualche scatto direttamente dalla Hall of Fame WWE, cerimonia che si è tenuta ieri dopo il termine di SmackDown. Ora si entra nel vivo del week end di WrestleMania, con la Night One della kermesse prevista per mezzanotte. In diretta e con commento in itali - facebook.com facebook