Un bambino di pochi mesi si trova attualmente sotto cure presso l’ospedale di Bergamo, dove è stato affidato alla struttura di Loreto. La madre del neonato è stata descritta come coraggiosa e generosa. Secondo quanto riferito, il piccolo si trova in condizioni buone e sta ricevendo un monitoraggio continuo da parte dei medici. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e viene seguita con attenzione dagli operatori sanitari.

LA STORIA. Il bimbo affidato alla Culla per la Vita di Loreto è in buone condizioni: «Monitoraggio costante». Il Centro di aiuto alla vita: «Una scelta di amore con la “A” maiuscola, è sbagliato giudicare la madre». La notizia più bella arriva dall’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sta seguendo una cura a base di coccole, premura e tanta discrezione. Pietro, il bimbo di pochi giorni che domenica mattina è stato accolto nella Culla per la Vita presso la Croce Rossa a Loreto, «sta bene», a testimonianza di un sistema di assistenza che funziona in maniera tempestiva. Le sue condizioni generali sono buone e stabili. Continua ad essere assistito con la massima attenzione e professionalità» Dal reparto di Patalogia neonatale trapela poco, a tutela del piccolo e della scelta di anonimato fatta dalla mamma.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il piccolo Pietro accudito all’ospedale di Bergamo. «La sua mamma è stata coraggiosa e generosa»

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La Culla per la Vita davanti all’ingresso della Croce Rossa in via Broseta ha accolto il piccolo Pietro ( foto Bedolis)Alle 9.45 di domenica mattina è suonato l’allarme alla Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto. Il bimbo sta bene ed è stato chiamato Pietro: di origini caucasiche, ha solo pochi giorni. ecodibergamo.it

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