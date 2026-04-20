Alle 9.45 di domenica mattina, nella zona di Loreto a Bergamo, è stato attivato un allarme presso la Croce Rossa locale. Poco dopo, un neonato è stato portato nel reparto di maternità dell’ospedale cittadino, dove si trova attualmente sotto assistenza. La struttura, conosciuta come la Culla per la Vita, si occupa di accogliere bambini in situazioni di emergenza o abbandono.

IL FATTO. Alle 9.45 di domenica mattina è suonato l’allarme alla Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto. Il bimbo sta bene ed è stato chiamato Pietro: di origini caucasiche, ha solo pochi giorni. Avvolto con una coperta. Indosso il suo vestitino. Un gesto d’amore e di cura, nel momento forse più lacerante di tutti. Quello del distacco. «Ti auguro una vita piena di gioia e di serenità, che in questo momento non ti possiamo dare. Ma sei stato tanto amato. Ti amo tanto». Il neonato affidato alla Culla per la Vita della Croce Rossa a Loreto aveva con sé un biglietto con queste parole. Una breve lettera, di poche righe, non firmata, scritta a mano in un italiano senza errori.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, la Culla per la Vita accoglie Pietro. Accudito in ospedale, ha pochi giorni

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Alle 9.45 di domenica mattina è suonato l’allarme alla Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto. Il bimbo sta bene ed è stato chiamato Pietro: di origini caucasiche, ha solo pochi giorni. x.com

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