Da Pontida a Bergamo, si snoda il legame tra Umberto Bossi e questi luoghi, considerati punti di riferimento per la Lega Nord. La Bergamasca rappresenta una tappa importante per il fondatore del movimento, che spesso ha scelto di tornare in queste zone durante la sua carriera politica. La sua presenza è stata accompagnata da momenti di entusiasmo e anche di contestazione con i fischi.

PONTIDA (Bergamo) Un posto speciale, la culla del Carroccio oltre a Gemonio. La Bergamasca è sempre stata una seconda casa per Umberto Bossi, il fondatore ed ex segretario della Lega Nord. È a Bergamo che il 22 novembre del 1989 è stato sottoscritto, davanti a un notaio, l’atto costitutivo e il testo dello Statuto della Lega. E sempre nella Bergamasca il Carroccio ha conquistato il primo Comune della propria storia, Cene, nel 1990. L’inizio di una corsa che sembrava inarrestabile, con il pratone di Pontida – dove oggi alle 12 nell’abbazia, per espressa volontà della famiglia, verranno celebrati i funerali del Senatùr – diventato il sancta sanctorum dell’ortodossia leghista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Pontida a Bergamo. Bossi, il mito e i fischi . È stata la sua seconda casa

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