Pisilli vede la Nazionale! Gattuso è pazzo di lui e la convocazione si avvicina | sarà testa a testa con quel centrocampista

Il centrocampista sta attirando l’attenzione della Nazionale, con Gattuso che sembra molto interessato alle sue qualità. La convocazione si avvicina e ci sarà un confronto diretto con un altro giocatore che occupa lo stesso ruolo. La situazione è in evoluzione e le decisioni potrebbero arrivare a breve. La speranza di vedere il giocatore chiamato in azzurro si fa più concreta.

Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C'è un fattore che può favorire l'operazione Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone. Bierhoff ci crede: «Scudetto Milan possibile, nel derby ha dato un segnale! Modric come Boban, vi svelo il segreto della nostra rimonta del 1999» Infortunati Inter, Thuram e Dumfries verso il rientro? Novità anche da Calhanoglu, Lautaro e Bastoni La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby!

Fagioli continua a stupire, la convocazione in nazionale si avvicinaAncora un’ottima prestazione da parte di Nicolò Fagioli con la maglia della Fiorentina con il centrocampista che ha trascinato i viola al successo in...

Calcio Napoli, Vergara verso la convocazione in Nazionale per i playoff: a cena con GattusoIl ct azzurro incontra i giocatori del Calcio Napoli all’Hotel Parker: tra loro anche Antonio Vergara.

Aggiornamenti e notizie su Pisilli vede la Nazionale Gattuso è...

Temi più discussi: L'appello di Zoff alla Nazionale: Convochiamo Vergara e Pisilli, servono entusiasmo e freschezza; Roma, Gasperini stregato da Pisilli: adesso è inamovibile, e la Nazionale...; Gattuso faccia il ct alla... Ringhio: c'è un'Italia che va convocata; Pisilli, la nuova vita di Niccolò con Gasperini.

Pisilli in Nazionale, Gattuso va a Como e pensa di chiamarlo: è volata con FrattesiROMA - Pisilli azzurro non è una suggestione e neppure una candidatura mediatica, ma un’ipotesi assai concreta. Gattuso ci pensa e medita di chiamarlo per i playoff di qualificazione al Mondiale. La ... corrieredellosport.it

Roma, Gasperini stregato da Pisilli: adesso è inamovibile, e la Nazionale...Non soltanto Malen è riuscito a far breccia nei cuori dei tifosi a suon di gol e prestazioni di alto livello. Niccolò Pisilli nel corso del tempo è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, ed ... fantacalcio.it

Pisilli in vantaggio su Frattesi per la chiamata in Nazionale #ASRoma #Pisilli x.com

Niccolò Pisilli in Nazionale Gattuso ci pensa e va a Como Il ct dell'Italia sarà in tribuna al Sinigaglia per osservare il centrocampista della Roma: è testa a testa con Frattesi https://tinyurl.com/yp8e7rbw - facebook.com facebook